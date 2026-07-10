Ramalan Zodiak Leo 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo sebaiknya tidak heran jika beberapa fantasi dan impianmu akan diuji oleh kekuatan yang mengungkap kebenaran secara langsung. Orang-orang cenderung lebih bersemangat tentang berbagai hal.

Kebanyakan, orang lain tidak akan terkesan dengan rencana-rencana yang terlalu berfantasi. Leo bisa mencoba pendekatan normal dengan langsung menjalankan rencana Tetapi, pendekatan yang lebih baik adalah yang strategis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 10 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin akan menemukan seseorang yang yang menarik secara tak terduga di tempat kerja. Terkait karir, hindarilah konfrontasi dan jangan sampai mengatakan sesuatu yang akan disesali nanti.

Sementara itu, sadarilah bahwa energi dan sistem tubuh berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya

Cinta Leo