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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.36 WIB

4 Zodiak Sering Canggung Saat Pacaran, Overthinking karena Telah Merusak Suasana

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Sebagian orang menjalani hubungan dengan menjadi diri sendiri tanpa memikirkan penilaian dari pasangan.

Mereka percaya bahwa jika seseorang yang tidak bisa menerima kepribadian aslinya, maka hubungan tersebut memang bukanlah yang terbaik.

Namun, ada pula beberapa zodiak yang cenderung lebih berhati-hati. Mereka sering memikirkan setiap perkataan, tindakan, bahkan pesan yang mereka kirim karena takut melakukan kesalahan yang dapat merusak hubungan.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world pada (10/7) berikut empat zodiak yang sering overthinking saat pacaran.

Cancer sangat peduli dengan pendapat orang-orang yang mereka sayangi, terutama pasangan. Cancer sering memilih mendengarkan dibanding banyak berbicara. Rasa kurang percaya diri juga membuat cancer sering meremehkan kelebihan yang dimiliki.

Akibatnya, mereka lebih memilih bermain aman dan berusaha mengenal pasangan  lebih dalam daripada terlalu banyak menunjukkan diri. 

Virgo memiliki sifat perfeksionis sehingga menginginkan hubungan berjalan dengan sebaik mungkin. Dalam hubungan asmara, virgo sering memikirkan berbagai kemungkinan karena ingin membuat pasangannya merasa bahagia dan hubungan tetap menjadi harmonis.

Mereka bisa merasa stres hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak akan berdampak besar dalam jangka panjang.

Scorpio sebenarnya memiliki hati yang sangat sensitif. Mereka sangat takut mengalami patah hati sehingga mulai berhati-hati sejak pertama kali menyukai seseorang.

Mereka juga cenderung menganalisis setiap pasangan untuk mencari tanda-tanda yang dianggap sebagai red flag. Hal tersebut dilakukan karena scorpio ingin memastikan dirinya yang terjebak di dalam hubungan yang salah.

Editor: Hanny Suwindari
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