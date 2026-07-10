3 Zodiak yang Paling Sulit Pacaran, Sikap Mereka Sering Membuat Pasangan Kebingungan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Setiap orang memiliki persona yang berbeda-beda.
Dalam dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang memiliki tantangan hidup terberat, yakni jatuh cinta dan menjalin hubungan dengan seseorang.
Sebagaimana yang dikutip dari laman collective.world pada (10/7) berikut tiga zodiak yang memiliki tantangan besar saat pacaran.
Pisces
Pisces sering terjebak di dalam toxic relationship. Bukan karena mereka menjadi pasangan yang buruk, tetapi karena mereka cenderung tertarik pada orang yang kurang menghargai kebaikan mereka.
Meskipun orang lain menganggap hubungan yang dijalani penuh dengan masalah, pisces sering tetap bertahan karena percaya pasangan bisa berubah.
Virgo
Virgo sering menyembunyikan rasa tidak aman di balik kesan mereka yang tenang dan menawan. Namun, saat hubungan semakin serius, sisi lain virgo mulai muncul.
Mereka bisa jadi sangat pencemburu, emosian, dan lebih dominan. Hal-hal kecil dapat menyulut amarah virgo, sampai mereka mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan tanpa bisa mengendalikan diri.
Taurus
Taurus dikenal sangat fokus mengejar tujuan hidup dan karir. Mereka memiliki etos kerja tinggi serta berusaha membangun masa depan yang stabil.
Taurus biasanya adalah seseorang yang memahami ambisi mereka dan menghargai kebutuhan untuk terus berkembang. Meski begitu, konsekuensinya adalah pasangan yang harus terbiasa menghabiskan waktu sendirian tanpa taurus.
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