3 Zodiak Paling Mudah Memaafkan Pasangan yang Selingkuh, Selalu Terbuka Pintu Kesempatan

JawaPos.com - Perselingkuhan selalu menyakitkan untuk dibahas. Tidak ada seseorang pun yang pantas mengalami persoalan perselingkuhan.

Dikhianati pasangan,dapat memunculkan pertanyaan di dalam diri sendiri tentang apa yang kurang selama ini.

Padahal, kesalahan sepenuhnya berada pada pihak yang memilih untuk tidak setia. Meski demikian, berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (10/7) empat zodiak berikut selalu mudah memberikan maaf seluas samudra pada pasangan yang berselingkuh.

Namun, hal tersebut bukan berarti sinyal untuk tetap bersama dan melanjutkan hubungan seperti sedia kala.

Libra

Libra dikenal sebagai zodiak yang baik dan selalu memaafkan. Mereka selalu berusaha melihat sisi terbaik dari setiap orang termasuk pasangan.

Bagi libra, memaafkan tidak selalu kembali bersama. Mereka bisa saja melepaskan rasa sakit dan tetap menghargai kebersamaan yang pernah dibangun.

Cancer

Cancer memahami bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan sehingga cenderung ingin mempertahankan hubungan yang telah dibangun.

Namun, cancer juga dikenal sangat sensitif, setelah kepercayaan dikhianati, mereka akan kesulitan mencari rasa aman. Meskipun cancer sudah memaafkan, namun bukan berarti hubungan akan kembali seperti semula.

Pisces