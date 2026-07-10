3 Zodiak Paling Mudah Memaafkan Pasangan yang Selingkuh, Selalu Terbuka Pintu Kesempatan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Perselingkuhan selalu menyakitkan untuk dibahas. Tidak ada seseorang pun yang pantas mengalami persoalan perselingkuhan.
Dikhianati pasangan,dapat memunculkan pertanyaan di dalam diri sendiri tentang apa yang kurang selama ini.
Padahal, kesalahan sepenuhnya berada pada pihak yang memilih untuk tidak setia. Meski demikian, berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (10/7) empat zodiak berikut selalu mudah memberikan maaf seluas samudra pada pasangan yang berselingkuh.
Namun, hal tersebut bukan berarti sinyal untuk tetap bersama dan melanjutkan hubungan seperti sedia kala.
Libra
Libra dikenal sebagai zodiak yang baik dan selalu memaafkan. Mereka selalu berusaha melihat sisi terbaik dari setiap orang termasuk pasangan.
Bagi libra, memaafkan tidak selalu kembali bersama. Mereka bisa saja melepaskan rasa sakit dan tetap menghargai kebersamaan yang pernah dibangun.
Cancer
Cancer memahami bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan sehingga cenderung ingin mempertahankan hubungan yang telah dibangun.
Namun, cancer juga dikenal sangat sensitif, setelah kepercayaan dikhianati, mereka akan kesulitan mencari rasa aman. Meskipun cancer sudah memaafkan, namun bukan berarti hubungan akan kembali seperti semula.
Pisces
Pisces memiliki empati yang tinggi dan selalu berusaha memahami sudut pandang orang lain. Bahkan mereka mungkin bersedia menjalin hubungan dengan mantan yang sudah berselingkuh, sebagai teman dekat. Meski begitu, memaafkan bukan berarti melanjutkan hubungan.
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