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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 10 Juli 2026 | 15.47 WIB

4 Zodiak yang Perlu Komitmen Jelas dari Pasangan Sebelum Memutuskan untuk Maju ke Tahap Hubungan yang Lebih Serius

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.Com - Sebagian zodiak tidak keberatan saat harus menjalin hubungan dengan seseorang yang baru mereka kenal.

Mereka percaya bahwa seiring berjalannya waktu, mereka bisa lebih saling cocok dengan pasangan.

Namun, keempat zodiak ini justru membutuhkan waktu untuk memahami dan memastikan bahwa anda benar-benar layak dipercaya sebagai pasangan.

Menurut informasi dari laman collective.world pada (9/7) berikut empat zodiak yang perlu komitmen serius dari pasangan

Taurus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka hati. Mereka ingin memastikan bahwa anda memiliki niat yang baik, selalu memikirkan kepentingan mereka, dan tidak mengecewakan mereka di kemudian hari.turus lebih suka berteman lebih dulu dengan seseorang yang mereka sukai.

Scorpio selalu khawatir akan disakiti saat sudah memberikan kepercayaan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dengan calon pasangan. Scorpio juga ingin memastikan bahwa rahasia mereka tidak digunakan untuk menyakiti mereka di masa depan. 

Capricorn lebih memilih untuk mendengarkan akal sehat daripada mengikuti dorongan hati. Mereka hanya akan berkomitmen jika sudah benar-benar yakin bahwa anda dapat dipercaya, mampu menjaga rahasia, dan bersedia bersikap lebih terbuka. Mereka akan menunggu sampai menemukan sosok yang selalu mendukung mereka.

Sagittarius memiliki banyak tujuan dan kesibukan sehingga tidak ingin memberikan perhatian pada sosok orang yang salah. Bagi sagittarius, hubungan yang sehat harus dibangun atas dasar kepercayaan, keseimbangan, dan rasa saling menghargai. Tanpa itu semua, mereka merasa hubungan tersebut tidak layak untuk dipertahankan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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