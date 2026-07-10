3 Zodiak yang Terlalu Cepat Menyerah Saat Pacaran, Sedang Berada Diantara Pilihan Bertahan dan Melepaskan

JawaPos.com - Tidak ada salahnya mengakhiri hubungan yang memang sudah toxic.

Setiap orang berhak mendapatkan cinta yang tulus dan saling menghargai dari pasangan. Namun, di sisi lain jangan sampai anda terburu-buru untuk meninggalkan hubungan yang sebenarnya memiliki potensi.

Sebelum memutuskan untuk pergi meninggalkan, cobalah bertanya pada diri sendiri. Apakah hubungan tersebut memang layak untuk dipertahankan?.

Sebagaimana yang dikutip dari laman collective.world pada (10/7) berikut zodiak yang cenderung mudah menyerah dalam hubungan asmara.

Aries

Aries bisa jatuh cinta dengan sangat cepat, tetapi juga bisa kehilangan perasaan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka yakin bisa bangkit dari patah hati dan melanjutkan hidup tanpa bergantung pada pasangan.

Padahal, hubungan yang sehat tidak selalu dipenuhi dengan momen yang mendebarkan akan ada hari-hari yang terasa biasa saja.

Libra

Libra sangat menghindari konflik. Mereka memilih pergi sebelum hubungan dipenuhi pertengkaran atau sebelum kenangan indah berubah menjadi rasa sakit.

Memiliki batasan di dalam hubungan memanglah penting, begitu juga keberanian untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat. Namun, libra juga perlu memahami bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dari hubungan yang sehat.

Gemini

Gemini memiliki hubungan asmara yang terkadang terasa membatasi atau menghadirkan tanggungjawab lebih besar daripada yang mereka inginkan.