4 Zodiak yang Capek dengan Standar Pacaran Zaman Sekarang, Pilih Mundur karena Lelah Jadi Korban Ghosting

Ilustrasi korban ghosting/Magnific
JawaPos.com-Dunia kencan saat ini semakin rumit. Beberapa zodiak merasa kesulitan saat harus menemukan orang yang mau memberikan usaha dan perhatian yang setara.
Terutama pada masa PDKT, proses saling mengenal kerap terasa melelahkan. Ketidakcocokan yang muncul di tengah jalan sering kali membuat hubungan dighosting tanpa penjelasan yang pasti.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (4/7) berikut empat zodiak yang saat ini merasa jenuh karena dinamika dan standar dunia kencan saat ini.
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Libra
Libra sudah lelah menghadapi begitu banyak mix sinyal dari calon pasangannya. Mereka tidak mau mengungkapkan niat sebenarnya atau menghindari pembicaraan yang serius karena ingin hubungan tetap terasa santai dan komitmen. Meskipun hati anda selalu terbuka untuk cinta, menemukan seseorang yang layak menerima kebaikan dan kasih sayang anda ternyata tidaklah mudah.
Aries
Aries lelah pacaran karena banyak orang yang hanya memberi harapan lewat pesan-pesan flirting tanpa pernah benar-benar mengajak bertemu. Hal itu membuat anda frustasi karena aries ingin merasakan kecocokan secara langsung dan memastikan bahwa hubungan tersebut memang memiliki potensi.
Capricorn
Capricorn ingin menemukan seseorang untuk membangun hubungan yang serius dan menciptakan kehidupan bersama, apa pun bentuk keluarga yang anda impikan. Anda merasa kecewa dengan dunia kencan karena terlalu banyak orang hanya mencari hubungan sementara. Anda merasa putus asa saat orang lain tidak memiliki komitmen yang sama terhadap anda.
Pisces
Pisces tidak pernah mendapat kesempatan untuk tetap berteman karena orang tersebut tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Mereka memilih menghindari konflik dan memutus komunikasi begitu saja, tanpa memberi kesempatan bagi anda untuk mengungkapkan perasaan.
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