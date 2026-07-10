Ucapan Adalah Doa: 8 Weton Ini Disebut sebagai 'Lidah Sakti', Kata-katanya Sering Jadi Kenyataan

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, terdapat sebuah pepatah yang sangat populer, yakni "ajining diri ana ing lathi" yang berarti harga diri seseorang tercermin dari ucapannya.

Tak hanya itu, masyarakat Jawa juga meyakini bahwa setiap perkataan memiliki energi dan kekuatan tersendiri.

Karena itulah muncul ungkapan "ucapan adalah doa", yang mengingatkan setiap orang agar selalu menjaga lisan dan mengucapkan hal-hal yang baik.

Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual lebih kuat dibandingkan weton lainnya.

Pemilik weton ini sering dijuluki sebagai "lidah sakti", karena ucapan mereka konon lebih mudah menjadi kenyataan. Baik berupa doa, harapan, nasihat, maupun firasat, perkataan mereka diyakini memiliki pengaruh besar terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Kepercayaan ini tidak hanya dikaitkan dengan unsur mistis, tetapi juga dengan karakter bawaan pemilik weton tersebut.

Mereka umumnya dikenal bijaksana, berhati tulus, memiliki intuisi yang tajam, serta terbiasa berpikir sebelum berbicara.

Karena ucapan yang keluar cenderung penuh pertimbangan dan disampaikan dengan keyakinan, banyak orang percaya bahwa doa dan perkataan mereka memiliki energi positif yang lebih kuat.

Meski demikian, Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa kemampuan tersebut bukanlah sesuatu yang boleh disalahgunakan.