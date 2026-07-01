Dari Melarat Jadi Konglomerat, 5 Weton Ini Nasibnya Berubah Lantaran Sikap Kejujurannya

Ilustrasi seseorang yang digadang jadi konglomerat dadakan./Freepik/SkelDry
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, kejujuran dipandang sebagai sifat luhur yang dipercaya mampu membawa keberuntungan sekaligus membuka pintu rezeki.
Beberapa weton diyakini memiliki karakter yang jujur, apa adanya, dan berhati tulus sehingga tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang bertentangan dengan nilai kebaikan.
Meski perjalanan hidup mereka pada awalnya sering diwarnai berbagai kesulitan, termasuk tekanan ekonomi hingga hidup serba kekurangan, keteguhan dalam memegang prinsip kejujuran dipercaya menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Seiring waktu, kesempatan demi kesempatan datang, usaha berkembang, dan kondisi finansial membaik hingga mencapai kemakmuran.
Dalam pandangan Primbon Jawa, weton-weton tersebut menjadi gambaran bahwa kejujuran dapat menjadi salah satu jalan menuju kesuksesan.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat lima weton yang disebut memiliki sifat jujur dan dipercaya berpeluang mengubah nasib dari hidup sederhana menjadi berkecukupan menurut Primbon Jawa.
Selasa Wage dikenal sebagai hari kelahiran yang mencerminkan pribadi penyabar, tenang, dan memiliki hati yang tulus.
Pemilik Selasa Wage tidak menyukai kepalsuan dan sangat menjunjung tinggi nilai kepercayaan yang diberikan orang lain.
Masa kecil mereka sering diwarnai dengan tantangan ekonomi, namun berkat integritas yang mereka jaga, banyak orang menaruh kepercayaan yang kemudian berubah menjadi peluang kemakmuran.
Dalam lingkungan profesional, mereka sering menjadi orang kepercayaan pimpinan bahkan berpotensi menerima warisan usaha tanpa diduga sebelumnya.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas