Dari Melarat Jadi Konglomerat, 5 Weton Ini Nasibnya Berubah Lantaran Sikap Kejujurannya

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, kejujuran dipandang sebagai sifat luhur yang dipercaya mampu membawa keberuntungan sekaligus membuka pintu rezeki.

Beberapa weton diyakini memiliki karakter yang jujur, apa adanya, dan berhati tulus sehingga tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang bertentangan dengan nilai kebaikan.

Meski perjalanan hidup mereka pada awalnya sering diwarnai berbagai kesulitan, termasuk tekanan ekonomi hingga hidup serba kekurangan, keteguhan dalam memegang prinsip kejujuran dipercaya menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Seiring waktu, kesempatan demi kesempatan datang, usaha berkembang, dan kondisi finansial membaik hingga mencapai kemakmuran.

Dalam pandangan Primbon Jawa, weton-weton tersebut menjadi gambaran bahwa kejujuran dapat menjadi salah satu jalan menuju kesuksesan.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat lima weton yang disebut memiliki sifat jujur dan dipercaya berpeluang mengubah nasib dari hidup sederhana menjadi berkecukupan menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Wage Selasa Wage dikenal sebagai hari kelahiran yang mencerminkan pribadi penyabar, tenang, dan memiliki hati yang tulus.

Pemilik Selasa Wage tidak menyukai kepalsuan dan sangat menjunjung tinggi nilai kepercayaan yang diberikan orang lain.

Masa kecil mereka sering diwarnai dengan tantangan ekonomi, namun berkat integritas yang mereka jaga, banyak orang menaruh kepercayaan yang kemudian berubah menjadi peluang kemakmuran.