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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 4 Juli 2026 | 22.38 WIB

Ditakdirkan Jadi Konglomerat, 6 Shio Ini Rezekinya Gak Kaleng-kaleng

Shio yang diramalkan akan jadi konglomerat baru di tahun 2026 karena banjir rezeki di sepanjang tahun. (dok: freepik) - Image

Shio yang diramalkan akan jadi konglomerat baru di tahun 2026 karena banjir rezeki di sepanjang tahun. (dok: freepik)

JawaPos.com - Astrologi Tionghoa menyebutkan bahwa tahun ini menjadi periode yang sangat menguntungkan bagi salah satu shio yang dianggap memiliki pengaruh besar.

Shio tersebut diprediksi akan memperoleh limpahan rezeki dari berbagai arah dan diyakini membawa potensi kemakmuran sejak awal kehidupannya.

Kesuksesan yang diraih bukan sekadar keberuntungan sesaat, melainkan mencerminkan karakter serta peluang yang kuat untuk mencapai kekayaan dalam skala besar.

Seolah setiap keputusan dan langkah yang diambil membuka jalan menuju kehidupan yang lebih makmur dan penuh pencapaian.

Mengacu pada penjelasan dalam kanal YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang diperkirakan berpeluang menikmati rezeki berlimpah hingga berpotensi menjadi konglomerat menurut kepercayaan astrologi Tionghoa.

1. Shio Harimau

Shio Harimau yang lahir pada tahun 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010 diprediksi akan mengalami lonjakan kekayaan yang spektakuler.

Karakteristik keberanian dan kekuatan yang dimiliki Harimau akan semakin terasah dan memberikan keuntungan maksimal dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko tinggi.

Kemampuan mereka dalam menganalisis peluang investasi akan menjadi kunci utama meraih kesuksesan finansial yang luar biasa.

Dukungan dari berbagai pihak, baik dari keluarga maupun rekan bisnis, akan mengalir deras untuk membantu mewujudkan ambisi besar mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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