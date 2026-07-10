Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak aries kemungkinan akan merasa bahagia dan ceria hari ini. Tidak ada yang akan menghambat aries. Sikap positif ini mungkin tercermin dalam pekerjaan aries dan bahkan menular kepada rekan kerja.

Horoskop harian menyarankan aries untuk memanfaatkan perasaan ini sebaik-baiknya dan menyelesaikan masalah yang tertunda. Namun, para pebisnis perlu tetap berhati-hati dengan usaha yang baru didirikan.

Kepercayaan diri zodiak taurus akan meningkat hari ini. Manfaatkanlah hal ini dan Anda taurus akan mendapatkan keuntungan. Optimisme dan kepercayaan diri taurus pasti akan membuat orang lain terkesan.

Hari ini membawa banyak peluang untuk membantu memperluas wawasan. Jadi, raihlah peluang-peluang ini dengan tangan terbuka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 10 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Seorang teman tengah menatap zodiak aries dengan penuh cinta, dan hubungan dengannya bisa saja menjadi lebih serius. Terkait karir, berhati-hatilah agar aries tidak membuat rekan kerja dan atasan menjauh karena emosi yang buruk.