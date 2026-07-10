Ramalan Zodiak Gemini 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin tergoda oleh janji-janji fantastis yang menawarkan hal-hal indah dan imbalan yang menggiurkan. Tetapi, waspadalah terhadap apa pun yang penuh dengan basa-basi.

Mungkin, ada banyak omong kosong yang tidak dapat membuktikan klaim-klaim baik tersebut. Jangan heran jika orang-orang dengan emosi yang kuat, akan ikut campur dan memberikan pendapat mereka tentang bagaimana gemini seharusnya menjalani hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 10 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini ingin mewujudkan cara khusus untuk menghilangkan stres akibat cinta. Terkait karir, gemini harus ekstra hati-hati saat melontarkan perkataan, karena ada indikasi perselisihan terjadi di tempat kerja.

Sementara itu, cobalah memperluas dan mencoba makanan baru untuk memecah rutinitas yang membosankan. Terkait keuangan, gemini akan mendapat keuntungan di bidang keuangan jika memiliki pekerjaan yang berurusan dengan pihak luar negeri.

Cinta Gemini