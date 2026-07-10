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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 10 Juli 2026 | 13.32 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Zodiak virgo telah mencapai titik klimaks emosional saat ini. Virgo mungkin akan menghadapi beberapa penentangan keras tanpa alasan yang jelas. 

Terdapat kekuatan yang menindas, dimana virgo harus menyadari bahwa semakin kaku sudut pandang, semakin sulit bagi virgo untuk mencapai solusi apa pun. Kompromi adalah kebajikan yang penting hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 10 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo akan menemukan cinta pada seseorang yang tidak terduga, yang bisa saja datang dari seorang teman. Mengenai karir, jangan kehilangan kendali terhadap seseorang yang berwenang atau terlibat dalam perdebatan di tempat kerja.

Sementara itu, jagalah energi dan kesehatan dengan menghindari makanan berminyak dan pedas. Terkait keuangan, virgo harus bersyukur karena akan menerima penghargaan yang bermanfaat.

Cinta Virgo

Virgo mungkin menemukan cinta pada seseorang yang paling tak terduga, yang bisa saja datang dari seorang teman. Perasaan ini telah lama terpendam, dan saatnya tepat untuk sebuah hubungan berkembang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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