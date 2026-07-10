Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Inilah saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa zodiak leo bukanlah makhluk yang membosankan. Leo perlu bersantai dan bersenang-senang hari ini. Orang-orang akan kagum dengan kepribadian leo. Fokuslah pada aktivitas yang membuat bahagia dan bersemangat.
Perhatikan orang yang akan selamanya mengubah arah hidupmu menjadi lebih baik hari ini, zodiak virgo. Tidak pernah ada yang tahu kapan virgo akan bertemu dengan orang bijak, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
Virgo dapat memperoleh banyak manfaat dari pengalaman dan wawasan individu yang lebih berpengalaman. Jadi, jangan takut untuk menerima rekomendasi jika mereka bersedia memberikannya kepada virgo.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 10 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo mungkin akan menemukan seseorang yang yang menarik secara tak terduga di tempat kerja. Terkait karir, hindarilah konfrontasi dan jangan sampai mengatakan sesuatu yang akan disesali nanti.
Sementara itu, sadarilah bahwa energi dan sistem tubuh berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya
Cinta Leo
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