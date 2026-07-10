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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 10 Juli 2026 | 13.27 WIB

Ramalan Zodiak Aries 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Taktik yang baik untuk zodiak aroes hari ini adalah mengubah rasa takut menjadi motivasi dan tindakan positif. Terdapat banyak energi yang dapat aries manfaatkan, jadi jangan disia-siakan. 

Waspadalah bahwa ini adalah salah satu saat dimana komentar atau hinaan dapat memicu reaksi berupa informasi yang salah atau pertengkaran. Banyak orang sedang cukup emosional, jadi berhati-hatilah saat melangkah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 10 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Seorang teman tengah menatap zodiak aries dengan penuh cinta, dan hubungan dengannya bisa saja menjadi lebih serius. Terkait karir, berhati-hatilah agar aries tidak membuat rekan kerja dan atasan menjauh karena emosi yang buruk.

Sementara itu, perbaiki kebiasaan makan dan fokuslah berolahraga agar aries tetap sehat. Terkait keuangan, manfaatkan waktu yang menguntungkan dengan mencoba memperluas jangkauan bisnis seluas mungkin.

Cinta Aries

Hari ini mungkin menyimpan kejutan bagi aries di bidang percintaan. Hubungan aries dengan seorang teman bisa menjadi sesuatu yang lebih serius, karena dia kini menatap aries dengan penuh cinta.

Editor: Novia Tri Astuti
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