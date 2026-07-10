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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 10 Juli 2026 | 13.26 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Kemungkinan, zodiak taurus akan menghadapi laporan yang saling bertentangan hari ini. Informasi mungkin tercemar dengan emosi, jadi berhati-hatilah dalam memilih informasi yang paling meyakinkan. 

Secara diam-diam, taurus terjebak di tempat yang tidak diinginkan. Perhatikan peringatan internal yang diterima. Ini adalah hari yang baik untuk melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Selesaikan pekerjaan investigasi yang perlu dilakukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 10 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus merasa romantis, sehingga ingin memikat seseorang yang spesial. Terkait karir, waspadai kemungkinan terjadinya perselisihan dalam keadaan yang paling tidak terduga.

Sementara itu, taurus dapat menikmati berbagai makanan tanpa masalah karena kondisi pencernaan sedang dalam kondisi baik. Terkait keuangan, kabar dan keuntungan yang telah ditunggu-tunggu dari investasi di luar negeri akan segera datang.

Cinta Taurus 

Taurus merasa cukup romantis akhir-akhir ini dan ingin memikat seseorang yang spesial. Lakukanlah dengan bebas, karena kehidupan cinta taurus mungkin akan berkembang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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