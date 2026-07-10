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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 10 Juli 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang baik bagi zodiak Scorpio dalam hal cinta dan romansa. Scorpio mungkin bertemu seseorang dan berinteraksi pada tingkat yang dewasa. 

Ini mungkin tidak selalu dimulai sebagai sesuatu yang romantis, jadi berikan waktu bagi hubungan ini untuk berkembang. Pada sisi lain, jangan kehilangan fokus dari pekerjaan dan cobalah untuk menjauhkan stres serta menikmati sisa hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Jumat, 10 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio akan bertemu seseorang yang menarik dan memiliki peluang romantis yang akan berkembang. Terkait karir, tetaplah tenang dan jangan kehilangan kendali saat Scorpio memiliki beban kerja yang berlebihan.

Sementara itu, tingkatkan energi dan turunkan berat badan menurun dengan memilih makanan dengan bijak. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan bisnis saat berinteraksi atau bergantung pada pasar luar negeri.

Cinta Scorpio

Hari ini, Scorpio akan beruntung dalam urusan cinta. Kemungkinan, Scorpio akan bertemu seseorang yang menarik, dan tingkat romantisme berkembang. 

Pastikan niatmu baik dan buat pilihan yang mengarahkan menuju hubungan yang serius. Scorpio bisa mengubah hubungan baru ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa.

Editor: Candra Mega Sari
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