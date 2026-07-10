Ramalan Zodiak Libra 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra akan tetap merasa terganggu karena masalah keuangan. Libra harus berhemat dalam pengeluaran sehari-hari dan tidak boros. Pastikan uang yang dibelanjakan untuk barang-barang tidak penting, berasal dari pendapatan untuk dibelanjakan dan tidak menguras kantong.



Selain itu, ini bukan waktu yang tepat bagi para pebisnis untuk berinvestasi dalam sesuatu yang baru, karena dapat menyebabkan kerugian finansial.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Jumat, 10 Juli 2026.

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Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra akan menarik perhatian lawan jenis dan tertarik pada seseorang yang berpenampilan menarik. Terkait karir, kerja keras Libra untuk perusahaan akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak.



Sementara itu, mulailah memperbaiki pola makan untuk menikmati kesehatan yang baik. Terkait keuangan, Libra akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.

Cinta Libra

Libra mudah menarik perhatian lawan jenis dengan pesona yang tinggi. Selain itu, Libra tertarik pada seseorang yang berpenampilan menarik hari ini. Libra ingin bebas dan tidak terikat sambil menjajaki peluang asmara.