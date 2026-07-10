Ramalan Zodiak Aquarius 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik/Agnessz_arts)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin dimulai dengan rasa frustrasi, tetapi akan berakhir dengan baik. Kesabaran dan tekad Aquarius akan diuji, jadi hadapi semuanya dengan tenang dan pertahankan sikap ceria.
Hal itu pasti akan mengesankan semua orang di sekitar Aquarius, dan rintangan serta hambatan di jalan hampir tidak akan terlihat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 10 Juli 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius bisa meminta nasihat teman dekat jika ragu tentang potensi hubungan asmara dengan seseorang. Terkait karir, bersiaplah karena Aquarius berpeluang untuk meraih posisi administratif penting.
Sementara itu, jangan memaksakan Aquarius iri untuk makan dan cobalah menurunkan tingkat stres. Pada sisi keuangan, Aquarius harus memilih metode yang stabil saat berinvestasi dan menyelesaikan transaksi tersebut.
Cinta Aquarius
Seseorang yang istimewa mungkin akan memasuki kehidupan Aquarius hari ini. Keraguan Aquarius terlihat di awal, tetapi hal tersebut akan mulai runtuh dan Aquarius melihat potensi dengannya.
Jangan ragu untuk meminta nasihat dari teman dekat jika masih ragu tentang potensi hubungan dengan seseorang ini. Tetapi, jangan terlalu menutup pintu sebelum Aquarius melihat siapa sebenarnya dia.
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