Ramalan Zodiak Capricorn 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn sebaiknya menghindari keterlibatan yang terlalu intens dalam situasi di luar kendali. Keterlibatan yang berlebihan hanya akan membuat keadaan tampak lebih buruk daripada sebenarnya.



Ini juga akan membuat Capricorn mudah marah, jadi hindari melakukan apa pun yang tidak membuat bahagia. Untuk saat ini, cobalah bersabar dan biarkan semuanya berjalan apa adanya. Cobalah selalu waspada, tetapi jangan menghakimi atau mengambil kesimpulan terlalu cepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 10 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan terkejut karena seorang teman mengungkapkan perasaannya yang telah lama terpendam. Terkait karir, masalah yang telah lama tertunda akhirnya terselesaikan dan pekerjaan Capricorn berjalan lancar.



Sementara itu, mulailah membakar kalori dan pastikan Capricorn berupaya mencapai tujuan kebugaran yang telah ditetapkan. Terkait keuangan, Capricorn harus memanfaatkan kesempatan yang berharga sebaik mungkin meskipun ada penundaan dalam kemajuan urusan bisnis.



Cinta Capricorn

Hari ini, Capricorn mungkin mendapat kejutan karena seorang teman mengungkapkan perasaan romantis yang terpendam. Jangan terlalu terkejut dan terimalah kabar ini dengan penuh empati serta hati yang terbuka. Prospek hubungan ini cerah, jadi cobalah melihat kemana hubungan ini dapat membawamu.