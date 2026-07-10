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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 10 Juli 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 10 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik/Agnessz_arts) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik/Agnessz_arts)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius mungkin akan merasakan dorongan kuat untuk mengeksplorasi dan memenuhi kebutuhan emosional. Cobalah memberi diri sendiri waktu yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan. 

Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, Sagitarius mungkin perlu menyimpang dari cara lama dan mencoba melakukan pendekatan yang berbeda. Tunggu hingga badai berlalu agar Sagitarius dapat melihat pelangi. Jangan berkecil hati karena komplikasi kecil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 10 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius akan menarik perhatian dan bisa memikat siapa pun dengan pesona diri sendiri. Terkait karir, lakukan tanggung jawab yang besar untuk menunjukkan bakatmu di tempat kerja.

Sementara itu, jangan menuruti semua keinginan untuk mengonsumsi makanan yang tidak sehat untuk tubuh. Pada ranah keuangan, perhatikan pesanan masuk dan tingkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pembelian produkmu.

Cinta Sagitarius

Hari ini, Sagitarius bisa memikat siapa pun dengan pesona yang dimiliki. Sagitarius akan menarik perhatian kemana pun pergi.

Nikmati semua perhatian yang diterima hari ini, karena hal ini mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Sagitarius pasti bisa memulai hubungan dengan seseorang yang ditemui hari ini.

Editor: Candra Mega Sari
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