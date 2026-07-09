Ramalan Zodiak Pada 13 - 19 Juli 2026: Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Dan Pisces, Mulai Dari Karier Hingga Asmara

Ramalan Zodiak mulai 13 hingga 19 Juli 2026. Magnific/ pikisuperstar.
JawaPos.com – Pergerakan benda-benda langit kembali membawa pengaruh signifikan bagi dinamika kehidupan emosional dan profesional.
Berdasarkan konfigurasi astrologi terbaru, minggu ini akan diwarnai oleh fenomena penting, termasuk transit venus di virgo yang membentuk aspek dinamis dengan uranus di gemini, serta kehadiran super new moon di cancer.
Perubahan energi ini membawa angin segar sekaligus tantangan adaptasi bagi empat zodiak yakni sagittarius, capricorn, aquarius, dan pisces.
Melansir dari laman YourTango pada Kamis (09/07), proyeksi mingguan pada pertengahan juli 2026 ini menuntut kejujuran emosional serta keberanian untuk mengambil keputusan penting.
Dalam penelitian Personality and Individual Differences, menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat yang tinggi terhadap astrologi berkaitan erat dengan kebutuhan psikologis manusia untuk memahami makna hidup
Berikut ramalan zodiak sagittarius, capricorn, aquarius, dan pisces, mulai dari 13 hingga 19 Juli 2026 dalam sektor karier, keuangan, dan asmara.
· Sagittarius (22 November - 21 Desember)
Bagi yang berzodiak sagittarius, pekan ini menuntut keseimbangan yang nyata antara ambisi profesional dan stabilitas kehidupan personal.
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