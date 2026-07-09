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Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 04.33 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat, 10 Juli 2026: Prediksi Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Astrologi Tiongkok memprediksi setiap shio akan menghadapi pengalaman dan tantangan yang berbeda sepanjang hari. Sebagian diperkirakan perlu lebih memperhatikan keseimbangan hidup, sementara yang lain akan memperoleh dorongan positif untuk menjalani berbagai aktivitas.

Shio Tikus disebut perlu memberikan perhatian yang seimbang terhadap kesehatan fisik maupun kondisi mental agar tetap mampu menjalani rutinitas dengan baik. Di sisi lain, shio Macan diperkirakan akan dipenuhi energi positif, semangat tinggi, serta optimisme dalam menghadapi berbagai kesempatan yang datang.

Dikutip dari Horoscope, berikut ramalan untuk shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci pada Jumat, 10 Juli 2026. Perlu diingat bahwa ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi Tiongkok dan dapat dipahami sebagai hiburan, sehingga hasilnya tidak dapat dipastikan akan berlaku bagi setiap orang.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Apakah Anda menyembunyikan nilai sejati?

Orang-orang penting perlu mendengarnya dan Anda harus memastikan mereka mendengarnya.

Tubuh dan pikiran membutuhkan perhatian yang sama saat ini.

Istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tata krama mungkin bukan keahlian Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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