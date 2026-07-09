Ramalan Shio Besok Jumat, 10 Juli 2026: Prediksi Keberuntungan Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Menurut astrologi Tiongkok, setiap shio diperkirakan akan menghadapi situasi yang berbeda dalam menjalani hari. Ada yang disarankan memanfaatkan waktu untuk mengembangkan diri, sementara yang lain perlu lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan mengambil keputusan.
Shio Monyet diprediksi dapat memperoleh manfaat dengan mengisi waktu luang melalui kegiatan yang berkaitan dengan seni atau sastra, terlebih jika dilakukan bersama orang terdekat. Sementara itu, shio Babi dianjurkan lebih cermat mengelola keuangan, termasuk membatasi pengeluaran yang tidak terlalu diperlukan.
Dikutip dari Horoscope, berikut ramalan untuk shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi pada Jumat, 10 Juli 2026. Perlu diingat bahwa ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi Tiongkok dan dapat dipahami sebagai hiburan, sehingga hasilnya tidak dapat dipastikan akan berlaku bagi setiap orang.
Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Isi waktu luang Anda dengan sastra dan seni, sebaiknya ditemani seseorang.
Tempo kerja yang lebih lambat bisa menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, Anda mungkin tidak perlu khawatir tentang persaingan.
Namun di sisi lain, pekerjaan bisa menjadi lebih membosankan.
Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Dorongan Anda untuk sukses dapat memengaruhi kehidupan sosial dalam dua cara.
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