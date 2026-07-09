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Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 04.29 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat, 10 Juli 2026: Prediksi Perjalanan Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Astrologi Tiongkok memprediksi setiap shio akan menghadapi dinamika yang berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ada yang didorong untuk lebih aktif mengejar tujuan, sementara yang lain perlu menyeimbangkan tanggung jawab pribadi dengan urusan keluarga.

Bagi pemilik shio Ular, hari ini disebut sebagai waktu yang tepat untuk lebih produktif dan memanfaatkan setiap peluang yang datang. Sementara itu, shio Kambing diperkirakan akan menghadapi berbagai tuntutan dalam kehidupan keluarga yang memerlukan perhatian lebih.

Dikutip dari Horoscope, berikut ramalan untuk shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing pada Jumat, 10 Juli 2026. Perlu diingat bahwa ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi Tiongkok dan dapat dipahami sebagai hiburan, sehingga hasilnya tidak dapat dipastikan akan terjadi pada setiap orang.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Orang-orang berpengaruh ingin berjabat tangan dengan Anda.

Memulai percakapan, bahkan mungkin membantu karier Anda.

Tunjukkan rasa bangga dan harga diri, Anda akan diperhatikan.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Alih-alih berpuas diri, carilah cara lain untuk maju.

Hidup terlalu singkat untuk bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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