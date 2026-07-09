4 Zodiak yang Sengaja Berbohong Takut Nonton Film Horor, Padahal Aslinya Santai Banget

Ilustrasi menonton film horor/Magnific
JawaPos.Com - Empat zodiak berikut ini mengaku tidak menyukai film horor.
Namun, ada seribu alasan untuk membantah pernyataan mereka. Fakta bahwa mereka selalu penasaran dengan alur cerita, sampai selalu mengikuti update jadwal film horor terbaru yang sedang diputar di bioskop sudah cukup membuktikannya.
Meskipun kerap mengajak sahabat dekat, empat zodiak berikut diam-diam selalu menonton film horor. Berdasarkan informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut sebenarnya suka nonton film horor.
Cancer
Cancer justru merendahkan diri sendiri. Mereka mengira tidak sanggup menonton film horor karena kepribadian anda yang lembut. Namun, kemungkinan besar mereka tidak setakut yang mereka bayangkan. Anda tetap bisa jadi sosok yang sensitif namun tetap pemberani.
Libra
Libra bukan termasuk zodiak yang penakut. Mereka lebih memilih untuk berpura-pura terkejut setiap kali ada suara keras atau jumpscare agar bisa membuat momen semakin menegangkan. Sebenarnya tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkan anda dari adegan-adegan di layar.
Sagittarius
Sagittarius sering beralasan tidak memiliki waktu untuk menonton film horor atau menganggap genre tersebut tidak cukup berkelas. Anda memiliki begitu banyak subgenre selain horor yang bisa menjadi pilihan saat nonton. Namun, semua orang sudah melihat dengan jelas, bahwa anda memang diam-diam sudah menyukai film horor.
Pisces
Pisces memang tidak menyukai film horor. Namun, saat anda menontonnya bersama banyak orang, maka nyali anda semakin kuat. Anda membenci film horor, namun penasaran dengan alur ceritanya, sering menonton dengan sahabat selalu menjadi pilihan anda.
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