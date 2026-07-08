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Kamis, 9 Juli 2026 | 04.41 WIB

Sinopsis Film Project Hail Mary (2026): Mengorbankan Beberapa untuk Banyak di Luar Angkasa

Poster film Project Hail Mary (2026) (IMDb) - Image

Poster film Project Hail Mary (2026) (IMDb)

JawaPos.com - Trolley Problem atau trolley dilemma adalah sebuah eksperimen klasik yang dikembangkan oleh Filsuf Philippa Foot pada tahun 1967. Dalam eksperimen ini, kita akan diajak berpikir mana yang terbaik untuk kita atau orang banyak. 

Bayangkan kita sedang berdiri di samping rel kereta. Dari kejauhan ada serangkaian kereta sedang meluncur ke arah lima orang, tapi tidak seorang pun bisa mendengar kereta tersebut. 

Karena kita dekat dengan rel kereta, kita bisa mengalihkan kereta itu ke jalur rel lain. Tapi di jalur lain pun ada satu orang di rel tersebut yang sama tidak menyadari keberadaan kereta. 

Di sini kita diajak berpikir, apakah kita akan menarik tuas rem kereta untuk menyelamatkan lima orang tersebut atau membiarkannya agar satu orang tetap aman. 

Topik diskusi ini sering digunakan untuk mengajak banyak orang memikirkan pilihan apa yang terbaik untuk kita atau orang-orang di sekitar kita. 

Ryland Grace (Ryan Gosling) adalah satu-satunya anggota kru yang terbangun dan masih hidup di dalam pesawat luar angkasanya. Dua anggota lainnya tidak selamat karena suatu kesalahan, sehingga mereka meninggal dalam tidur mereka. 

Akan tetapi, Grace terbangun tanpa ingatan apa pun. Ia masih bisa berpikir, berhitung, dan mengenal sains karena ia adalah seorang ilmuwan. Tapi ia sama sekali tidak ingat bagaimana ia bisa ada di pesawat tersebut dan apa tujuan perjalanannya. 

Untungnya, perlahan-lahan ia dapat mengingat sedikit demi sedikit. Ia ingat bahwa ia adalah guru IPA di sebuah SMP dan sebelumnya ia adalah ahli biologi molekuler. 

Ia ingat bahwa para peneliti mulai menyadari bahwa Matahari, pusat tata surya kita, mulai meredam. Mereka juga menemukan sebuah garis infra merah yang tersambung antara Matahari dan Venus, garis ini dinamai Garis Petrova. 

Editor: Candra Mega Sari
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