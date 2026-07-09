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Cicilia Margarettha
Jumat, 10 Juli 2026 | 02.15 WIB

Ramalan Zodiak Pada 13 - 19 Juli 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer Mulai Dari Karier Hingga Asmara

Ramalan Zodiak mulai 13 hingga 19 Juli 2026. (Pexels) - Image

Ramalan Zodiak mulai 13 hingga 19 Juli 2026. (Pexels)

JawaPos.com – Memasuki pertengahan bulan, dinamika pergerakan benda langit bersiap membawa kejutan besar bagi roda nasib sejumlah zodiak pada, 13 hingga 19 juli 2026.

Berdasarkan konfigurasi astrologi mingguan, periode ini diwarnai oleh transisi kosmik yang kuat, memicu dorongan internal yang besar untuk melakukan evaluasi.

Ramalan zodiak kerap menjadi salah satu cara bagi banyak orang untuk memahami dinamika kehidupan sehari-hari, membaca peluang, sekaligus mengantisipasi hambatan, mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan asmara.

Bagi aries, taurus, gemini, dan cancer, kombinasi energi mingguan ini bertindak sebagai jembatan penting untuk menyelaraskan target profesional dengan urusan hati.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (09/07), proyeksi mingguan pada pertengahan juli 2026 ini menuntut kejujuran emosional serta keberanian untuk mengambil keputusan penting.

Dalam penelitian Personality and Individual Differences, menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat yang tinggi terhadap astrologi berkaitan erat dengan kebutuhan psikologis manusia untuk memahami makna hidup

Berikut ramalan zodiak aries, taurus, gemini, dan cancer pada pekan 13 hingga 19 Juli 2026 dalam sektor karier, keuangan, dan asmara.

·       Aries (21 Maret - 19 April)

Editor: Novia Tri Astuti
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