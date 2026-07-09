Ramalan Zodiak Pada 13 - 19 Juli 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Mulai Dari Karier Hingga Asmara

JawaPos.com – Ramalan zodiak pada pekan ini, 13 hingga 19 Juli 2026 berdasarkan konfigurasi astrologi mingguan.

Ramalan zodiak kerap menjadi salah satu cara bagi banyak orang untuk memahami dinamika kehidupan sehari-hari, membaca peluang, sekaligus mengantisipasi hambatan, mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan asmara.

Bagi leo, virgo, libra, dan scorpio, kombinasi energi mingguan ini bertindak sebagai jembatan penting untuk menyelaraskan target profesional dengan urusan hati.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (09/07), proyeksi mingguan pada pertengahan juli 2026 ini menuntut kejujuran emosional serta keberanian untuk mengambil keputusan penting.

Dalam studi Personality and Individual Differences, menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat yang tinggi terhadap astrologi berkaitan erat dengan kebutuhan psikologis manusia untuk memahami makna hidup.

Berikut ramalan zodiak leo, virgo, libra, dan scorpio pada 13 hingga 19 Juli 2026 dalam sektor karier, keuangan, dan asmara.

· Leo (23 Juli - 22 Agustus)