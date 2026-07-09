6 Zodiak yang Lebih Memilih Hidup Sederhana Dibanding Mengejar Kemewahan

JawaPos.com - Tidak semua orang menjadikan kekayaan atau gaya hidup mewah sebagai tujuan utama dalam hidup. Sebagian justru merasa lebih bahagia dengan kehidupan yang sederhana, tenang, dan jauh dari keinginan untuk tampil berlebihan.

Dalam astrologi, kecenderungan tersebut dipercaya berkaitan dengan karakter yang dimiliki oleh beberapa zodiak. Mereka dikenal lebih menghargai kenyamanan, ketenangan batin, dan hubungan yang bermakna daripada mengejar simbol-simbol kemewahan.

Meski pandangan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan berdasarkan bukti ilmiah, banyak orang menganggapnya menarik sebagai gambaran karakter. Mengutip English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut lebih menyukai hidup sederhana daripada berfokus pada kekayaan materi.

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1. Virgo

Virgo dikenal memiliki gaya hidup yang terorganisir dan sederhana. Mereka tidak memiliki kebiasaan mewah atau pemborosan uang.

Mereka meluangkan banyak waktu dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak perlu.

Hal terpenting bagi mereka adalah pikiran yang jernih dan kehidupan yang damai.

2. Scorpio

Scorpio memiliki esensi yang mendalam. Mereka sangat menghargai ketenangan pikiran lebih dari apa pun yang bersifat dangkal dalam hidup.