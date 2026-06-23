Banyak yang Iri, Tapi Orang yang Tumbuh Kaya Sering Diam-Diam Berjuang dengan 7 Kebiasaan Ini

Ilustrasi orang yang tumbuh kaya. (Magnific)
JawaPos.Com - Kehidupan yang serba berkecukupan sering kali dipandang sebagai sebuah keberuntungan besar.
Banyak orang membayangkan bahwa mereka yang tumbuh dalam keluarga kaya tidak perlu menghadapi kesulitan berarti karena hampir semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah.
Gambaran tersebut membuat sebagian orang merasa iri dan menganggap hidup mereka selalu berjalan mulus tanpa hambatan.
Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Setiap lingkungan keluarga membentuk karakter dan kebiasaan yang berbeda.
Orang yang tumbuh dalam kemewahan juga menghadapi tekanan, ekspektasi, dan tantangan yang tidak selalu terlihat dari luar.
Bahkan beberapa kebiasaan yang terbentuk sejak kecil justru menjadi perjuangan tersendiri ketika mereka memasuki dunia nyata.
Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kebiasaan yang sering ditemukan pada orang yang tumbuh kaya dan diam-diam menjadi tantangan dalam kehidupan mereka.
1. Terbiasa Hidup dengan Standar yang Sangat Tinggi
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