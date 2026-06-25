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Novia Tri Astuti
Kamis, 25 Juni 2026 | 19.45 WIB

Hidup Makin Mapan! 6 Weton Ini Diprediksi Menikmati Kemewahan Setelah Bertahun-Tahun Berjuang

Ilustrasi weton yang hidupnya mapan. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang hidupnya mapan. (Magnific)

JawaPos.Com - Tidak semua orang lahir dalam kondisi yang serba mudah. Banyak yang harus memulai hidup dari bawah, menghadapi berbagai keterbatasan, dan berjuang keras untuk mencapai impian yang mereka dambakan. 

Namun sering kali, perjalanan panjang yang penuh tantangan justru membentuk pribadi yang tangguh dan siap meraih kesuksesan besar di masa depan.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya menggambarkan hari kelahiran seseorang, tetapi juga mencerminkan karakter, potensi, serta arah perjalanan hidupnya. 

Beberapa weton disebut memiliki jalan hidup yang penuh ujian pada masa muda, tetapi perlahan menikmati hasil perjuangan mereka ketika usia semakin matang.

Meski tidak dapat dijadikan kepastian, ramalan weton kerap menjadi bagian dari kearifan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. 

Banyak orang percaya bahwa karakter yang dimiliki seseorang menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan hidupnya.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah enam weton yang sering disebut berpotensi menikmati kehidupan lebih mapan dan berkecukupan setelah melalui perjuangan yang tidak ringan.

1. Senin Wage

Editor: Novia Tri Astuti
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