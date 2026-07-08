6 Ciri Fisik Perempuan yang Paling Sering Menarik Perhatian Pria Menurut Riset, Kaum Hawa Simak!

ilustrasi fisik perempuan yang menarik perhatian pria. (freepik)
JawaPos.com - Kesan pertama sering kali terbentuk hanya dalam hitungan detik. Saat bertemu seseorang, penampilan memang menjadi salah satu aspek yang paling cepat ditangkap oleh mata.
Namun, para peneliti mengingatkan bahwa ketertarikan fisik hanyalah pintu pembuka sebuah hubungan.
Faktor seperti kepribadian, komunikasi, rasa nyaman, dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang tetap menjadi penentu utama apakah hubungan dapat berkembang dalam jangka panjang.
Meski demikian, berbagai penelitian mengenai psikologi ketertarikan dan data dari aplikasi kencan menunjukkan adanya beberapa karakteristik fisik yang lebih sering mendapatkan perhatian pada interaksi pertama.
Temuan tersebut bukan berarti menjadi standar kecantikan yang berlaku untuk semua orang.
Preferensi setiap individu tetap berbeda-beda dan dipengaruhi oleh budaya, pengalaman hidup, hingga selera pribadi.
Karena itu, penting untuk memahami hasil riset ini secara proporsional. Tujuannya bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain atau mengubah penampilan demi memenuhi ekspektasi tertentu.
Sebaliknya, informasi ini dapat menjadi gambaran bahwa daya tarik seseorang tidak hanya ditentukan oleh satu faktor fisik, melainkan kombinasi antara kesehatan, kepercayaan diri, dan cara membawa diri.
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