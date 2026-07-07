Pomelo Gelar Fashion Show Imersif, Angkat Kisah Perempuan Modern

JawaPos.com - Pomelo menghadirkan pengalaman fashion 9 to Verse, sebuah narrative-driven in-store fashion show di Pomelo Central Park. Acara ini dirancang untuk menghadirkan pertunjukan mode yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari perempuan modern.

Melalui 9 to Verse, Pomelo menegaskan komitmen bagi perempuan urban dengan menghadirkan koleksi yang serbaguna dan relevan untuk berbagai aktivitas. Koleksi yang ditampilkan dirancang untuk mendukung beragam momen, mulai dari rutinitas di tempat kerja, aktivitas harian yang dinamis, hingga berbagai agenda sosial setelah jam kerja.

Fashion show ini menampilkan delapan karakter perempuan dengan profesi serta kepribadian yang berbeda. Masing-masing karakter merepresentasikan beragam peran yang dijalani perempuan modern, sekaligus menunjukkan bagaimana koleksi Verse by Pomelo mampu beradaptasi dengan mulus mengikuti perubahan aktivitas mereka, dari suasana profesional pada siang hari hingga momen santai maupun sosial pada malam hari.

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Melalui konsep pertunjukan yang personal dan imersif, 9 to Verse memperlihatkan bahwa koleksi Verse yang dirancang untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Busana yang ditampilkan tidak hanya ditujukan untuk tampil di atas runway, tetapi juga untuk menemani perempuan aktif dalam setiap aktivitas dan transisi keseharian mereka.

"9 to Verse bukan sekadar fashion show, ini adalah cara kami menunjukkan bagaimana Pomelo hadir dalam kehidupan nyata perempuan Indonesia. Apapun peran yang mereka jalani hari ini, kami ingin koleksi Verse by Pomelo ada di sana, mengalir bersama cerita mereka," ujar Michelle Mangindaan, Head of Pomelo Indonesia.

Ajang ini juga menjadi momen peluncuran terbaru Verse Collection, lini premium Pomelo yang menghadirkan koleksi modern workwear dengan siluet yang elegan, fleksibel, dan mudah dipadukan untuk berbagai kesempatan.

Dirancang bagi perempuan yang aktif dan dinamis, Verse Collection menawarkan beragam pilihan busana yang dapat dikenakan dari aktivitas profesional pada siang hari hingga bertransisi menjadi tampilan yang lebih kasual dan elegan untuk berbagai kegiatan setelah bekerja.

Dalam rangkaian acara yang sama, Pomelo turut memperkenalkan inisiatif keberlanjutan melalui kampanye Share The Style yang terdiri atas dua pilar utama. Pilar lingkungan diwujudkan melalui program Recycle bersama Rantai Tekstil Lestari Indonesia, sementara pilar sosial dijalankan melalui program Reuse bekerja sama dengan Cinta Laura Foundation.