Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.46 WIB

Menurut Numerologi, Wanita yang Lahir di 14 Tanggal Ini Diyakini Memiliki Aura Kepemimpinan

ilustrasi seorang ratu. (Freepik) - Image

ilustrasi seorang ratu. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam numerologi, setiap tanggal lahir dipercaya memiliki karakter dan energi yang berbeda. Sejumlah tanggal tertentu disebut-sebut berkaitan dengan kepribadian yang memancarkan wibawa, rasa percaya diri, serta daya tarik yang kuat.

Wanita yang lahir pada tanggal-tanggal tersebut diyakini memiliki pembawaan yang elegan dan kemampuan memimpin secara alami. Karakter inilah yang membuat mereka kerap tampil menonjol dan mudah meninggalkan kesan positif di lingkungan sekitarnya.

Mengutip AstroTalk, berikut daftar 14 tanggal lahir yang dalam numerologi dikaitkan dengan aura kepemimpinan, karisma, dan keanggunan yang kuat.

Tanggal lahir 1, 10, 19, 28

Angka 1 menguasai perempuan yang lahir pada tanggal 1, 10, 19, atau 28 setiap bulannya.

Mereka dipandang sebagai pemimpin alami, mandiri, ambisius, dan percaya diri. 

Mereka adalah pemimpin alami dan memiliki otoritas alami, karena mereka memiliki identitas yang kuat dan keinginan untuk sukses.

Tanggal lahir 3, 12, 21, 30

Orang yang lahir pada tanggal ini dipercaya memiliki pesona dan kreativitas.

Para ahli numerologi mengatakan bahwa wanita-wanita ini memiliki energi yang bersemangat yang menarik orang kepadanya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Berbakat Jadi Pemimpin, 8 Weton Ini Diyakini Punya Wibawa yang Besar dan Karismatik - Image
Zodiak

Berbakat Jadi Pemimpin, 8 Weton Ini Diyakini Punya Wibawa yang Besar dan Karismatik

Rabu, 1 Juli 2026 | 21.22 WIB

3 Weton yang Rezekinya Baik di Tahun 2026, Bisa Naik Kelas Jadi Pemimpin Baik Dihormati dan Disegani - Image
Zodiak

3 Weton yang Rezekinya Baik di Tahun 2026, Bisa Naik Kelas Jadi Pemimpin Baik Dihormati dan Disegani

Minggu, 21 Juni 2026 | 00.52 WIB

Punya Aura Karismatik, 9 Weton Ini Terlahir Sebagai Pemimpin Ulung - Image
Zodiak

Punya Aura Karismatik, 9 Weton Ini Terlahir Sebagai Pemimpin Ulung

Jumat, 19 Juni 2026 | 20.54 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore