Presiden Prabowo Sebut Pemimpin yang Bohong kepada Rakyat Berdosa, Apa Maksudnya?

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemimpin yang berbohong kepada rakyat merupakan pemimpin yang berdosa dan mengkhianati kepentingan negara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis, ketika menyinggung capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan," ujarnya.

Menurut Presiden, masih ada pihak yang meremehkan pentingnya swasembada pangan dan menuduh pemerintah tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh menyampaikan kebohongan kepada rakyat, termasuk mengenai capaian swasembada pangan yang menurutnya telah berhasil diwujudkan.

"Alhamdulillah, kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Alhamdulillah, kita sudah swasembada pangan. Dari target empat tahun, kita telah berhasil dalam satu tahun. Banyak pihak yang meremehkan pentingnya swasembada pangan," katanya.

Presiden juga mengatakan sejak sebelum dilantik dirinya telah menekankan kepada tim inti dan para penasihatnya pentingnya mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan bahan bakar minyak.