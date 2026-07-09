Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 9 Juli 2026 | 18.11 WIB

Ramalan Zodiak Libra 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Hari ini ideal bagi zodiak libra untuk bersantai, setelah berhari-hari terlalu banyak berpikir dan menghadapi kesulitan.

Libra merasa sangat termotivasi untuk menjaga apa yang dimiliki dalam hidup dan sekaligus, membuat rencana untuk meningkatkan keadaan lebih lanjut. 

Cobalah menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih untuk berbagi momen-momen yang tak terlupakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 9 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra merasakan percikan asmara yang nyata melalui pertemuan yang tak terduga dengan seseorang. Terkait karir, perhatikan bimbingan seorang profesional agar dapat belajar dari pengalamannya.

Sementara itu, evaluasi kualitas diet dan pikirkan cara untuk memperbaiki sakit perut yang libra rasakan belakangan ini. Terkait keuangan, libra akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.

Cinta Libra

Peluang libra untuk mengembangkan hubungan romantis sangat tinggi hari ini. Kemungkinan, libra akan bertemu seseorang yang dianggap menawan dan hangat. 

Pertemuan tak terduga ini akan menjadi pengalaman yang menarik dan romantis, karena libra merasakan percikan asmara yang nyata. Optimislah tentang kehidupan cintamu hari ini dengan tampil dan merasakan yang terbaik.

Karir Libra

Hari ini, libra mungkin akan bertemu dengan seorang profesional yang dapat membuat perbedaan besar dalam hidup. Oleh karena itu, libra harus memperhatikan bimbingannya agar dapat belajar dari pengalamannya. 

Pada saat yang sama, bekali diri dengan keterampilan teknis terbaru untuk meningkatkan prospek karir. Menggabungkan nasihat bijak dari orang lain dengan keterampilan yang baru diperoleh, akan memberikan dorongan bagi karir libra.

Kesehatan Libra

Libra perlu mengevaluasi kualitas diet dan memikirkan cara untuk memperbaikinya, karena belakangan ini libra sering sakit perut. Cobalah mengonsumsi buah daripada keripik, dan jus daripada soda. 

Ini adalah perubahan positif dan libra harus menemukan cara untuk mempertahankannya. Tingkat energi libra akan meningkat sehingga merasa lebih muda.

Keuangan Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 9 Juli 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 9 Juli 2026 | 18.07 WIB

5 Zodiak yang Paling Beruntung saat Venus di Virgo pada Kamis, 9 Juli 2026 - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Paling Beruntung saat Venus di Virgo pada Kamis, 9 Juli 2026

Kamis, 9 Juli 2026 | 18.03 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore