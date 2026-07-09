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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 9 Juli 2026 | 18.07 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Sagitarius yang terhormat, Hari ini akan menjadi hari yang ideal untuk bepergian bagi zodiak sagitarius. Sagitarius bisa bepergian bersama teman, keluarga, atau bahkan kolega. 

Perjalanan ini akan penuh dengan pemandangan menarik dan percakapan yang menyenangkan. Segala sesuatunya akan berjalan lancar. Selain itu, sagitarius mungkin perlu menghindari perairan jika tidak bisa berenang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 9 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu waspada terhadap orang-orang yang mendekati dan tidak tulus. Terkait karir, berkonsultasilah dengan penasihat atau senior dari mengenai masalah yang sedang dihadapi di tempat kerja.

Sementara itu, terapkan pola makan dengan bijak untuk menghindari lesu atau sakit yang tidak perlu. Pada ranah keuangan, perhatikan pesanan masuk dan tingkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pembelian produkmu.

Cinta Sagitarius

Sagitarius merasa sangat genit dan ingin menarik perhatian seseorang. Sedikit rayuan yang tidak berbahaya itu wajar, tetapi jangan sampai terbawa oleh fantasi romantis tentang cinta. 

Sebaiknya sagitarius waspada terhadap orang-orang yang mendekati. Mungkin, mereka melakukannya karena suasana cinta yang sedang hangat dan tidak tulus. Tetaplah berpijak pada kenyataan hari ini.

Karir Sagitarius

Hari ini, sagitarius perlu berkonsultasi dengan penasihat atau seorang senior dari mengenai masalah yang sedang dihadapi di tempat kerja. Masalah ini telah berkembang menjadi masalah besar, yang sepenuhnya di luar kendali sagitarius. 

Cobalah mencari nasihat dan bimbingan. Pilihan terbaik sagitarius mungkin adalah mencoba menunggu beberapa hari lagi sampai keadaan lebih tenang. 

Kesehatan Sagitarius

Hindari minuman beralkohol, karena dapat mengganggu keseimbangan kesehatan sagitarius saat ini. Hanya konsumsi minuman non-alkohol. Selain itu, makanlah dengan bijak untuk menghindari rasa lesu atau sakit ringan yang tidak perlu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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