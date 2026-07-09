5 Zodiak yang Paling Beruntung saat Venus di Virgo pada Kamis, 9 Juli 2026



JawaPos.com - Saat Venus di Virgo pada Kamis, 9 Juli 2026 beberapa zodiak mengalami perubahan energi yang cukup signifikan.



Mereka tidak perlu bertanya-tanya apa yang perlu dilakukan atau kapan harus melakukan, semua tampak berjalan sesuai rencana.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (9/7), berikut ini lima zodiak yang paling beruntung saat Venus di Virgo pada 9 Juli 2026.

Saat Venus di Virgo, yaitu pada 9 Juli 2026, Anda menjadi orang yang paling beruntung.Energi Virgo mengarahkan perhatian Anda pada kenyamanan dan hal-hal yang berkaitan dengan rumah.Ini berarti Anda benar-benar membutuhkan istirahat mental dari kesibukan sehari-hari dan Venus memberikan Anda motivasi untuk melakukan itu.Anda melihat hal-hal yang jarang dilakukan karena Anda selalu berada di luar rumah.Hari ini adalah waktu yang tepat bagi Gemini untuk bersantai lebih awal dan meringkuk di tempat tidur yang nyaman.Mungkin Anda memeriksa beberapa aplikasi di ponsel sambil bersantai dan menikmati keheningan.Anda menyukai tempo yang lebih lambat ini dan Anda sangat bersyukur telah menikmati kesenangan dalam kesederhanaan.Saat Venus di zodiak Anda pada 9 Juli 2026, Anda merasa siap untuk perubahan penampilan.Anda ingin menata kembali pakaian untuk melihat bagaimana memadukannya dan memikirkan kembali cara memakainya.Di hari ini, Anda memutuskan bahwa sekaranglah saatnya lebih memerhatikan tubuh serta kesehatan diri Anda.Sementara bagian terbaiknya adalah Anda tidak terlalu serius terhadap diri sendiri.Mungkin, selama ini Anda sangat keras pada diri sendiri.Tapi, pada hari Kamis ini, Anda akan melakukan sedikit jalan-jalan atau peregangan ringan.Intinya, memanfaatkan Waktu dengan sengaja sepanjang hari.Anda menyukai saat orang lain membantu dan bersikap baik.Jadi, Ketika teman-teman Anda melakukan itu, Anda benar-benar merasa senang.Saat Venus di Virgo pada 9 Juli 2026, Anda merencanakan proyek kelompok kecil dengan komunitas Anda untuk membantu sesama.Bagian terbaiknya, Anda mendapat respons positif dari teman-teman Anda.Anda berbagi dengan teman-teman tentang ide menyumbangkan barang-barang ke tempat penampungan lokal atau bank makanan.Intinya, Anda bersama-sama memikirkan apa yang dapat Anda lakukan sebagai sebuah kelompok.Anda menginspirasi orang lain dan Anda pun merasa senang melakukannya.Anda sangat mencintai cinta dan ketika Venus memasuki Virgo, sisi romantis Anda semakin terlihat.Bagian terbaiknya adalah bagaimana hal itu berlangsung selama beberapa minggu.Jadi, ini waktu yang tepat untuk menumbuhkan suasana romantis dalam hubungan.Jika Anda masih sendiri, Anda akan menyadari bahwa Anda terbuka untuk jatuh cinta lagi, meski baru saja terluka.Anda lebih berani membuka diri dari biasanya sehingga lebih mudah juga bertemu dengan seseorang yang Anda sukai.Anda pun mendapatkan beberapa tanda positif dan Anda sangat senang karenanya.Venus di Virgo pada 9 Juli 2026 akan membuka lebar peluang untuk memutuskan hubungan dengan hal-hal atau orang-orang yang Anda tahu tidak ditakdirkan untuk Anda.Jadi, saat seseorang mulai bertingkah aneh, Anda akan mendengarkan insting Anda hari ini alih-alih mengabaikan tanda bahaya yang terlihat.Anda tidak menyesal, sebaliknya, Anda benar-benar bersyukur!.***