4 Zodiak yang Justru Pilih Mundur Saat Hubungan Makin Serius, Sering Ragu dengan Keputusan Sendiri

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak merasa nyaman menjalani hubungan baru dengan cepat.
Namun, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Mereka tidak ingin terburu-buru mengambil langkah besar. Mereka enggan berkomitmen terlalu cepat dengan seseorang.
Mengutip informasi dari laman collective.world/ pada (8/7) berikut empat zodiak yang justru menjauh disaat hubungan masuk ke tahap serius.
Taurus
Taurus tidak bisa menghadapi terlalu banyak perubahan dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, hubungan tersebut sulit bertahan lama.
Taurus membutuhkan pasangan yang sabar, menghargai batasan yang mereka buat, dan tidak keberatan menjalani hubungan selangkah demi selangkah.
Gemini
Gemini membutuhkan waktu untuk benar-benar yakin sebelum memutuskan menjalani hubungan yang lebih serius. Jika anda terus mendesak mereka untuk mempercepat hubungan, gemini bisa menganggap situasi terlalu menekan dan memilih pergi.
Lagi pula mereka percaya masih ada banyak kesempatan lain untuk menemukan cinta.
Scorpio
Scorpio lebih memilih berhati-hati dan mengenal calon pasangan secara mendalam sebelum memberikan komitmen yang serius.
Mereka bisa saja berpikir bahwa anda memiliki tujuan tersembunyi atau sedang menginginkan sesuatu dari mereka. Semakin anda mendesak, semakin besar rasa curiga scorpio.
Aquarius
Sebagai pasangan, anda perlu bersabar dan memberi mereka kesempatan untuk terbiasa dengan perubahan tersebut. Aquarius bisa panik dan memilih menghindar.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah