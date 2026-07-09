4 Zodiak yang Justru Pilih Mundur Saat Hubungan Makin Serius, Sering Ragu dengan Keputusan Sendiri

JawaPos.com - Beberapa zodiak merasa nyaman menjalani hubungan baru dengan cepat.

Namun, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Mereka tidak ingin terburu-buru mengambil langkah besar. Mereka enggan berkomitmen terlalu cepat dengan seseorang.

Mengutip informasi dari laman collective.world/ pada (8/7) berikut empat zodiak yang justru menjauh disaat hubungan masuk ke tahap serius.

Taurus

Taurus tidak bisa menghadapi terlalu banyak perubahan dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, hubungan tersebut sulit bertahan lama.

Taurus membutuhkan pasangan yang sabar, menghargai batasan yang mereka buat, dan tidak keberatan menjalani hubungan selangkah demi selangkah.

Gemini

Gemini membutuhkan waktu untuk benar-benar yakin sebelum memutuskan menjalani hubungan yang lebih serius. Jika anda terus mendesak mereka untuk mempercepat hubungan, gemini bisa menganggap situasi terlalu menekan dan memilih pergi.

Lagi pula mereka percaya masih ada banyak kesempatan lain untuk menemukan cinta.

Scorpio

Scorpio lebih memilih berhati-hati dan mengenal calon pasangan secara mendalam sebelum memberikan komitmen yang serius.

Mereka bisa saja berpikir bahwa anda memiliki tujuan tersembunyi atau sedang menginginkan sesuatu dari mereka. Semakin anda mendesak, semakin besar rasa curiga scorpio.

Aquarius