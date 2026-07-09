Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Pikiran dam hidup zodiak leo mungkin terganggu pikiran. Namun, ini akan membantu leo menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda dan mencapai puncak kesuksesan.
Hari ini, leo harus mengatur diri sendiri. Selesaikan semua tugas yang tertunda hari ini agar leo dapat memulai hari esok dengan segar.
Optimisme dan getaran positif menyelimuti zodiak virgo hari ini. Semua bidang kehidupan virgo tampaknya mendapat dampak positif. Transit ini membuat virgo merasa bahagia dan bersemangat.
Tidak hanya tentang kondisi saat ini, tetapi juga ketika memikirkan prospek di masa depan. Optimisme dan kegembiraan virgo akan sangat menular hari ini. Jadi, sebarkan senyuman di antara keluarga dan teman-teman.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 9 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Jika ingin menerima cinta dari pasangan, zodiak leo harus memberikannya terlebih dahulu sesekali. Terkait karir, lakukan upaya yang serius untuk menghilangkan kebingungan mengenai arah karir.
Sementara itu, mulailah menghindari mengonsumsi camilan tidak sehat, makanan berminyak, dan gorengan. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya
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