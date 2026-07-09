Ramalan Zodiak Taurus 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Selama beberapa hari terakhir, zodiak taurus sangat sibuk. Hari ini, taurus mungkin akan ingin melarikan diri dari semua kesibukan. Mungkin ada bidang lain yang ingin taurus tekuni dan benar-benar memikirkannya secara serius saat ini.

Jangan membuat rencana apa pun sampai taurus kembali ke dunia nyata. Taurus mungkin merasa terlalu banyak berkhayal untuk menjadi praktis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 9 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu bersosialisasi dan tidak takut menyatakan kualitas terbaik untuk mendapatkan pasangan impian. Terkait karir, jangan mengisolasi diri dari dunia dan mintalah bantuan jika sedang menghadapi masalah.

Sementara itu, fokuslah pada peningkatan pola makan dengan mengonsumsi makanan segar dan masakan rumahan. Terkait keuangan, kabar dan keuntungan yang telah ditunggu-tunggu dari investasi di luar negeri akan segera datang.

Cinta Taurus