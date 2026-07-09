Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 9 Juli 2026 | 15.25 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Selama beberapa hari terakhir, zodiak taurus sangat sibuk. Hari ini, taurus mungkin akan ingin melarikan diri dari semua kesibukan. Mungkin ada bidang lain yang ingin taurus tekuni dan benar-benar memikirkannya secara serius saat ini. 

Jangan membuat rencana apa pun sampai taurus kembali ke dunia nyata. Taurus mungkin merasa terlalu banyak berkhayal untuk menjadi praktis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 9 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu bersosialisasi dan tidak takut menyatakan kualitas terbaik untuk mendapatkan pasangan impian. Terkait karir, jangan mengisolasi diri dari dunia dan mintalah bantuan jika sedang menghadapi masalah.

Sementara itu, fokuslah pada peningkatan pola makan dengan mengonsumsi makanan segar dan masakan rumahan. Terkait keuangan, kabar dan keuntungan yang telah ditunggu-tunggu dari investasi di luar negeri akan segera datang.

Cinta Taurus 

Keluarlah dan berbaurlah. Hari ini akan bermanfaat jika taurus bersosialisasi dan mendapatkan pasangan impian. Jangan takut untuk menyatakan kualitas terbaikmu dengan lantang dan bangga, dan taurus akan meraih kesuksesan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Cancer 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 9 Juli 2026 | 15.23 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 9 Juli 2026 | 15.22 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 9 Juli 2026 | 15.19 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore