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Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.19 WIB

7 Zodiak yang Disebut Punya Potensi Besar dalam Menarik Kesuksesan Finansial

ilustrasi weton kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi weton kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, keberhasilan seseorang dalam bidang keuangan tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, kerja keras, peluang, dan kemampuan mengambil keputusan.

Meski begitu, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter tertentu yang mendukung kesuksesan finansial. Mereka disebut memiliki pola pikir strategis, berani mengambil peluang, serta mampu mengelola berbagai situasi yang berkaitan dengan uang.

Pandangan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan penentu pasti kondisi keuangan seseorang. Dikutip dari AstroTalk, berikut tujuh zodiak yang disebut memiliki kecenderungan kuat dalam meraih kestabilan dan keberhasilan finansial.

1. Taurus

Taurus diperintah oleh Venus dan zodiak ini identik dengan kenyamanan, kemewahan, serta keamanan materi.

Orang-orang ini sabar, praktis, dan gigih. Kualitas-kualitas ini memungkinkan mereka untuk membangun kekayaan secara perlahan.

Mereka tidak mengambil risiko yang tidak perlu, lebih memilih investasi jangka panjang dan stabilitas keuangan.

2. Leo

Leo diperintah oleh matahari dan pemimpin alami.

Mereka memiliki kepercayaan diri dan karisma, menarik peluang, pengakuan, dan posisi bergaji tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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