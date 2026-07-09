Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 05.13 WIB

Bakat Jadi Orang Kaya, 5 Zodiak Ini Dipercaya Memiliki Potensi Meraih Kesuksesan Finansial Besar

Ilustrasi orang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak diyakini memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam cara mengejar tujuan serta mengelola peluang. Beberapa zodiak disebut memiliki sifat yang sering dikaitkan dengan kesuksesan finansial dan pencapaian besar.

Karakter seperti ketekunan, kemampuan memimpin, kreativitas, serta pola pikir strategis dipercaya menjadi beberapa faktor yang mendukung seseorang dalam membangun keberhasilan dari usaha sendiri.

Meski hanya berdasarkan kepercayaan astrologi dan bukan prediksi pasti tentang masa depan, hal ini tetap menarik untuk dibahas sebagai gambaran karakter seseorang.

Mengutip AstroTalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki potensi besar dalam mencapai kesuksesan dan membangun kekayaan melalui kerja kerasnya.

1. Capricorn

Capricorn pandai merencanakan karena mereka disiplin dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup.

Para astrolog mengatakan bahwa mereka cenderung menghasilkan banyak uang karena sabar dan terus bekerja keras untuk mencapai tujuan.

Mereka cenderung tidak menginginkan kemenangan cepat dan lebih menginginkan kesuksesan dalam jangka panjang.

2. Aries

Menjadi kuat dan memegang kendali adalah ciri khas Aries. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Zodiak yang Disebut Punya Potensi Besar dalam Menarik Kesuksesan Finansial - Image
Zodiak

7 Zodiak yang Disebut Punya Potensi Besar dalam Menarik Kesuksesan Finansial

Kamis, 9 Juli 2026 | 21.19 WIB

Menurut Numerologi, Tanggal Lahir Disebut Bisa Menggambarkan Jalan Menuju Kesuksesan Finansial - Image
Zodiak

Menurut Numerologi, Tanggal Lahir Disebut Bisa Menggambarkan Jalan Menuju Kesuksesan Finansial

Kamis, 9 Juli 2026 | 21.17 WIB

3 Cara Efektif Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Pertumbuhan Pribadi untuk Mencapai Kesuksesan dalam Hidup - Image
Kepribadian

3 Cara Efektif Meningkatkan Kepercayaan Diri dan Pertumbuhan Pribadi untuk Mencapai Kesuksesan dalam Hidup

Kamis, 9 Juli 2026 | 20.38 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore