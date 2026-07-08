Ulet dan Kreatif, 8 Shio Ini Diyakini Pandai Mencari Peluang Rezeki di Berbagai Situasi

Ilustrasi shio yang pintar cari cuan di berbagai keadaan (freepik)
JawaPos.com - Kemampuan memperoleh penghasilan tidak hanya bergantung pada kerja keras, tetapi juga pada kejelian dalam melihat peluang dan mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun kondisi finansial yang lebih baik.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki naluri yang kuat dalam urusan rezeki. Mereka dinilai lebih mudah menemukan kesempatan untuk menghasilkan uang, mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi, serta memiliki kecerdikan dalam memanfaatkan peluang yang muncul.
Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki karakter tersebut? Berikut delapan shio yang diyakini memiliki potensi besar dalam menarik rezeki dan cakap mencari sumber penghasilan, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube Naura Kom.
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1. Shio Macan
Khusus yang dilahirkan tahun 1962, 1974 (unsur kayu), 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), 2010 (unsur logam).
Shio pertama yang memiliki kecenderungan untuk menjadi terampil dalam mencari uang di berbagai keadaan adalah Shio Macan. Shio ini dikenal sebagai yang rajin dan pekerja keras.
Mereka tidak pernah ragu untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan finansialnya. Dengan kegigihan dan ketekunan yang dimilikinya, Macan dapat menghadapi berbagai tantangan finansial dan memperoleh hasil yang diinginkan.
2. Shio Kera
Khusus yang dilahirkan tahun 1980 (unsur logam), 1992 (unsur air), 2004 (unsur kayu), 2016 (unsur api).
Kemampuan Shio Kera dalam mencari uang di berbagai keadaan juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Kera dikenal sebagai shio yang cerdas, kreatif, dan inovatif.
Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya dan menemukan cara yang unik dan efektif untuk menghasilkan uang.
Kera juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.
3. Shio Ayam
Khusus yang dilahirkan tahun 1969 (unsur tanah), 1981 (unsur logam), 1993 (unsur air), 2005 (unsur kayu), 2017 (unsur api).
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