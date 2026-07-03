Selain Punya Relasi Banyak, 5 Shio Ini Paling Pintar Baca Peluang Uang

JawaPos.com -- Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Mereka dikenal tidak hanya mengandalkan kerja keras, tetapi juga memiliki insting yang kuat dalam mengambil keputusan terkait finansial.

Kemampuan membaca situasi dan melihat peluang membuat pemilik shio tertentu kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam memperoleh penghasilan dari berbagai sumber. Karena itu, mereka sering dianggap memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan di bidang ekonomi.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki kepandaian dalam mencari peluang rezeki dari berbagai arah menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai Shio yang rajin dan pekerja keras, mereka tidak pernah ragu untuk bekerja keras untuk mencapai tuhuan finansialnya.

Dengan kegigihan dan ketekunan yang dimilikinya Shio Macan dapat menghadapi berbagai tantangan finansial dan memperoleh hasil yang diinginkan.

2. Shio Kera

Selanjutnya yaitu Shio Kera yang diprediksi pandai mencari uang di berbagai keadaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Shio Kera dikenal sebagai Shio yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya dan menemukan cara yang unik dan efektif untuk menghasilkan uang.