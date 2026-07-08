Punya Intuisi Tajam, 5 Zodiak Ini Disebut Pandai Memahami Orang Lain

JawaPos.com - Ada sebagian orang yang terlihat mudah menangkap perasaan, pikiran, atau maksud seseorang hanya melalui sikap dan cara berinteraksi. Kemampuan ini sering dikaitkan dengan kepekaan emosional, intuisi, serta kemampuan mengamati hal-hal kecil dalam perilaku orang lain.

Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemampuan tersebut, seperti empati tinggi, naluri kuat, dan kepekaan dalam membaca situasi. Kombinasi sifat ini dianggap membuat mereka lebih mudah memahami orang di sekitarnya.

Meski kemampuan memahami orang lain sebenarnya dapat diasah melalui pengalaman dan latihan, astrologi menyebut ada beberapa zodiak yang secara alami memiliki kecenderungan lebih peka terhadap emosi maupun perilaku orang lain.

Mengacu pada ulasan dari Astrotalk, terdapat lima zodiak yang dipercaya memiliki kemampuan membaca karakter orang lain dengan sangat baik berdasarkan perspektif astrologi.

1. Scorpio

Scorpio disebut sebagai zodiak yang paling intuitif. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat lebih dalam.

Mereka mampu membaca ekspresi mikro, perubahan nada, dan bahasa tubuh yang mudah diabaikan orang lain.

Bahkan intuisi mereka begitu tajam sehingga dapat langsung mengetahui niat baik atau buruk seseorang.

Dalam sebagian besar situasi pribadi dan profesional, Scorpio akan mengetahui jika ada sesuatu yang tidak beres jauh sebelum orang lain mengetahuinya.