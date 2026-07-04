4 Zodiak yang Paling Mudah Dimanfaatkan Orang Lain, Sasaran Empuk Bagi Penipu untuk Melancarkan Aksinya

JawaPos.com-Beberapa zodiak dikenal sulit dimanfaatkan. Mereka cenderung skeptsis dengan keberadaan orang-orang di sekitar.

Namun, ada juga zodiak yang lebih sering menjadi sasaran empuk bagi penipu. Mereka memiliki sifat yang sangat baik hati, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan sosok terdekatnya yang tidak tulus.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (4/7) berikut empat zodiak yang paling mudah terkena tipu daya.

Cancer

Cancer bangga menjadi pribadi yang perhatian dan senang merawat orang lain. Sayangnya sifat tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk. Bahkan melakukan gaslighting demi mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Leo

Kleo sering menjadi sasaran empuk berbagai tipu daya. Mereka akan mengatakan berbagai hal-hal yang ingin anda dengar dan membuat anda percaya. Bahkan mereka juga kerap menawarkan peluang yang diklaim dapat membuat anda menjadi lebih sempurna. Pujian memang menyenangkan, tapi hanya jika diberikan dengan tulus.

Libra

Libra mampu berteman dengan semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Mereka melihat anda sebagai sosok yang baik hati dan berpikir bahwa anda akan mudah diyakinkan melakukan apa saja.

Pisces