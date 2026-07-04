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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.18 WIB

Punya Bakat Sejak Lahir, 7 Tanggal Lahir Ini Sangat Pandai dalam Memengaruhi Orang Lain

Ilustrasi pemimpin/freepik

JawaPos.com – Dalam ilmu numerologi, angka dipercaya memiliki pengaruh kuat terhadap karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Setiap tanggal lahir diyakini membawa energi atau vibrasi yang berbeda, yang kemudian membentuk sifat dan kualitas individu.

Mengutip dari English Jagran, berikut ini adalah tujuh tanggal lahir yang dikenal memiliki kemampuan kuat dalam memengaruhi orang lain serta berkomunikasi dengan efektif.

1. Tanggal 5

Kepribadian orang yang lahir pada tanggal 5 setiap bulan bersifat fleksibel dan adaptif.

Mereka adalah pendebat dan pemberi pengaruh yang hebat karena pikiran tajam dan kecerdasan bawaan.

Selain itu, mereka dapat dengan mudah berhasil memengaruhi pendapat individu lain. 

2. Tanggal 9

Orang yang lahir pada tanggal 9 setiap bulannya merupakan sosok visioner dengan pendapat yang dipegang teguh.

Kemudian mampu membujuk orang lain untuk mendukung keyakinan dan tujuan mereka.

Juga, mereka sosok pemimpin dan orang berpengaruh yang memikat karena semangat dan keuletan.

3. Tanggal 3  

Orang yang lahir pada tanggal 3 setiap bulannya secara alami memiliki karisma dan kemampuan komunikasi yang hebat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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