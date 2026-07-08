Tahun 2026 Diprediksi Membawa Keberuntungan, 4 Shio Ini Disebut Berpeluang Mendapat Rezeki dan Kesempatan Baru

JawaPos.com - Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode penuh perubahan dan peluang bagi sejumlah shio berdasarkan kepercayaan astrologi Tiongkok. Beberapa shio disebut akan mengalami fase yang lebih positif, terutama dalam aspek finansial, karier, serta kehidupan pribadi.

Menurut ramalan astrologi Tiongkok, energi keberuntungan pada tahun tersebut dapat membuka berbagai kesempatan baru bagi shio-shio tertentu. Mereka diyakini memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan, peningkatan kondisi ekonomi, dan datangnya keberuntungan dalam berbagai bidang.

Prediksi ini membuat sejumlah shio disebut sebagai kelompok yang paling beruntung karena berpotensi memperoleh banyak peluang dan peningkatan rezeki sepanjang tahun.

Mengacu pada ulasan dari Chinese New Year, berikut empat shio yang dipercaya akan mendapatkan kesempatan baru dan keberuntungan besar pada tahun 2026 menurut astrologi Tiongkok.

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1. Kerbau

Tahun 2026 akan menjadi periode pertumbuhan yang stabil dan peluang finansial bagi shio Kerbau.

Kesuksesan akan datang melalui kerja keras yang konsisten dan kemampuan untuk menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru.

Dalam kehidupan pribadi, hubungan dapat menguat atau koneksi baru dengan potensi jangka panjang dapat muncul.

Jangan meremehkan kemajuan yang lambat, justru itulah yang akan membuahkan hasil yang luar biasa.